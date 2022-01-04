Tiryakilere bir kötü haber daha! Yeni zamla birlikte, ciğeriniz daha da yanacak

Sigaraya zam mı geldi? Dün açıklanan sigara zammı sonrası konuyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. En ucuz, en pahalı sigara fiyatları ne kadar? Özellikle sosyal medyada yeni sigara fiyatları paylaşılmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi yeni fiyatları şaşırarak karşıladı. Özel Tüketim Vergisi'ndeki (ÖTV) artış nedeniyle sigara ve alkol ürünlerinde büyük bir zam yaşandı. İşte güncel sigara fiyatları...

EKONOMİ 04.01.2022, 11:19
Tiryakilere bir kötü haber daha! Yeni zamla birlikte, ciğeriniz daha da yanacak

Güncel sigara fiyatları dün akşamdan beri en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. 2022'nin ilk günlerine girilirken elektrik ve doğal gaz artışlarından sonra sigara ve alkol ürünlerinde de ÖTV oranı yüzde 47.4 oranında arttırıldı. Buna göre vatandaşlar da güncel sigara fiyatlarını yakından takip ediyor. En ucuz sigara ne kadar oldu?

SON DAKİKA: SİGARA FİYATLARINA BÜYÜK ZAM! EN DÜŞÜK SİGARA NE KADAR?

ÖTV'de yapılan zammın ardından asgari maktu vergi paket başına 9.77'den 14.39'a çıkacak. Yani eğer bu ÖTV oranının tamamı yansıtılırsa bir paket sigara bundan sonra en az 22.85 TL'ye satılacak. Bu durum da vatandaş tarafından olumlu karşılanmadı.

SOSYAL MEDYA SİGARA ZAMMINI KONUŞUYOR

Sigara fiyatlarında yaşanan artışın ardından vatandaşlar hem sosyal medyada hem de benzer platformlarda bu zamma şaşırdıklarını ifade ediyor.

35 TL'YE SİGARA PAKETİ!

En çok tercih edilen markalar da sigara fiyatlarını güncelledi. Buna göre bazı markaların bir paket sigara fiyatı 30 TL, 35 TL aralığında konumlandı. Yeni zamla birlikte sigara şirketleri de yeni fiyat listlerini açıklamaya başladı. İlk olarak Philip Morris grubuna ait sigaraların yeni fiyat listesi paylaşıldı

PAKET BAŞI 4 LİRA

Paket başı 4 lira zam gelirken en ucuz sigara 21.50 TL'den, en pahalı sigara da 25.00 TL'den satışa sunuldu. Buna göre zam gelen sigaraların yeni fiyatları şu şekilde:

PHILIP GRUBU

Marl ED: 23.00 TL

Marl To: 23.00 TL

Marl: 25.00 TL

Parl: 25.50 TL

Parl MID: 24.50 TL

Mur: 23.00 TL

Chst: 21.50 TL

Lrk: 22.00

LM: 21,50

(Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır)

Ensonhaber

Yorumlar (0)
2
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 19 45
2. 1461 Trabzon FK 19 40
3. Afjet Afyonspor 19 37
4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 19 36
5. Sivas Belediyespor 19 34
6. Çorum FK 19 34
7. Somaspor 19 32
8. Silahtaroğlu Vanspor FK 19 32
9. Bodrumspor 19 31
10. Ankaraspor 19 30
11. Serik Belediyespor 19 29
12. İnegölspor 19 24
13. Diyarbekirspor 19 22
14. Turgutluspor 19 22
15. Etimesgut Belediyespor 19 21
16. Adıyaman FK 19 16
17. Sarıyer 19 15
18. Ergene Velimeşespor 19 12
19. Kahramanmaraşspor 19 8
20. Niğde Anadolu FK 19 6
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10