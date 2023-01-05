Tiryakiler üzülecek! Sigaraya büyük zam geldi

TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla alkollü içeceklere ve sigaraya gelecek zam oranı netleşmişti.

Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyordu.

Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE de açıklanan son veriden sonra yüzde 22,29 oranında gerçekleşti.

Philip Morris paket başı 4'er lira zam yaptı

Enflasyonla ilgili gelişmenin ardından günlerdir beklenen sigara zammı bugün geldi.

İlk zam duyurusunu Philip Morris grubu yaptı. Ünlü tütün firması sigara markalarının fiyatını paket başı 4'er lira artırdı.

Diğer gruplara da gelecek

Philip Morris grubunun zammı yansıtmasının ardından diğer sigara gruplarında da fiyat artışı yaşanması bekleniyor.

İşte zamlı fiyatlar

Gelen 4'er liralık zamla birlikte Philip Morris grubunda sigara fiyatları şu şekilde güncellendi;

-Marl ED: 35 TL

-Marl To: 36 TL

-Marl: 37 TL

-Parl: 38 TL

-Parl MID: 37 TL

-Mur: 35 TL

-Chst: 33 TL

-Lrk: 34 TL

-LM: 33 TL

Ensonhaber