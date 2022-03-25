Ticaret Bakanlığından 'kırmızı et' kararı! Müdürlüklere yazı gitti...

Ticaret Bakanlığı’ndan et fiyatlarına ilişkin kritik bir adım geldi. Arz güvenliğinin sağlanması adına kırmızı ette ihracata kısıtlama getirildi. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, 21 Mart 2022 tarihli “Hizmete Özel” başlığı ile ‘Kırmızı Et İhracatında Dönemsel Düzenleme Yapılması’na ilişkin yazı tüm yetkili müdürlüklere gönderildi.

Söz konusu yazıda Bakanlık Makamının 19.03.2022 tarih ve 10724253-305.04.02.02-4916055 sayılı Olur'u ile, ülkesel et arz güvenliğinin sağlanması, arz ve talep dengesinin korunması için; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'ne, Azerbaycan Cumhuriyetine ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine ihracatı yapılacak büyükbaş hayvanların eti ile koyun ve keçi etleri hariç olmak üzere, 0201, 0202 ve 0204 başlığı altındaki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.)'nde yer alan büyükbaş hayvanların eti ile koyun ve keçi etlerinin ihracatının yeni bir talimata kadar kısıtlanmasının uygun görüldüğü ifade ediliyor.

VETERİNERLİK SAĞLIK SERTİFİKASI DÜZENLENENLER İHRAÇ EDİLECEK

Yazıda ayrıca, Bakanlıklarının yeni bir bildirimine kadar 0201, 0202 ve 0204 başlığı altındaki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)'nde yer alan büyükbaş hayvanların eti ile koyun ve keçi etlerinin ihracatının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti hariç olmak üzere, 19.03.2022 tarihi ve öncesinde veteriner sağlık sertifikası düzenlenmiş olanlar hariç, ülkemizden çıkışına 19.03.2022 tarihinden itibaren izin verilmemesi istenilmektedir." deniliyor.

TÜİK CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜN FİYATLARINI AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ilişkin "canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları, üretim değeri" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla kültür sığır fiyatı yüzde 18,46 artarak 9 bin 381 lira, yerli sığır fiyatı yüzde 16,04 yükselerek 7 bin 26 lira ve kültür melezi sığır fiyatı yüzde 15,88 artarak 7 bin 593 lira oldu. Küçükbaş hayvanlardan yerli koyunun fiyatı yüzde 20,48 yükselerek 1466 liraya, merinos kuzunun fiyatı yüzde 25,81 artarak 1266 liraya ulaştı. Koyun sütünün kilogram fiyatı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 38,45 artarak 5,58 liraya, inek sütünün fiyatı da yüzde 25,77 artışla 2,77 liraya çıktı.

CANLI HAYVAN DEĞERİ YÜKSELDİ

Canlı hayvan değeri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 22,25 artarak 238,68 milyar liraya ulaştı. Büyükbaş hayvanların değeri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 19,08 artarak 149,55 milyar lira, küçükbaş hayvanların değeri yüzde 30,6 artışla 79,23 milyar lira oldu. Bu dönemde kümes hayvanlarının değeri de yüzde 11,22 yükselerek 9,83 milyar liraya çıktı.

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