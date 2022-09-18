Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobilde 6 bin kilometre kuralını aşanlara ceza kesecek

Geçtiğimiz ay 2. el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı içeren düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, ticari faaliyet çerçevesinde otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek.

Yürürlüğe girdi

Bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak.

Bu kapsamda İkinci el araç fiyatlarında fahiş artışı önlemek için yapılan 6+6 yönetmeliği 16 Eylül itibarıyla başladı.

Galericiler ilanları tutmaya devam etti

Galericilerin, yönetmeliğin devreye girmesiyle birlikte ilandaki araçları kaldırmadığı, kilometre bilgisini güncelleyerek yayında tuttuğu belirlendi.

İlan sitelerindeki ' sıfır' araçların kilometre bilgisi anında "6001"e dönüştü.

Ticaret Bakanlığı bu gelişmelerin üzerine harekete geçti. İkinci el otoda kilometre şartını ihlal edenlere ceza artırılıyor.

300 bin TL ceza kesilecek

İkinci el oto satışında getirilen 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere 300 bin TL ceza kesilecek.

Ticaret Bakanlığı 1 Ekim'de Meclis açılır açılmaz yetki talebinde bulunacak.

Ticaret Bakanlığı tespit ediyor

Ticaret bakanlığı şu anda tüm internet sitelerinde ilanları takip edip 6001 km ile satışa çıkarılan araç sahiplerini tespit ediyor.