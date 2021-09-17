Ticaret Bakanı Mehmet Muş Yeni Yaptırımları Açıkladı!

HANGİ ALANDA YAPTIRIM GELİYOR?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, cepleri yakan yüksek fiyat ile mücadele konusunda "Denetimlerimiz sürecek ancak asıl amaç, kurallı serbest ticareti geliştirmek" dedi.

Muş "Vatandaş ÖTV indiriminden sonra araba bulamadığından şikayet ediyor. Teftiş Kurulu devrede, usulsüzlük tespit edersek yaptırımları çok ağır olur" açıklamasında bulundu.

Son dönemdeki yüksek fiyat artışlarına karşı 81 ilde denetimler sıklaştırılarak başladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş gazetecilere konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

''ÇALIŞMALARIMIZ VAR''

Hal kanunu ile ilgili konuşan Bakan Muş, "Detaylara bakıyoruz. Çalışmalarımız var, olgunlaştıkça kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı. Bakan Muş, asıl meselenin kayıt sisteminin geliştirilmesi olduğunu da belirtti. Muş, "Kafa yoruyoruz, değer zincirini kayıt altına almak istiyoruz." diye konuştu.



''HUKUK DEVLETİNDE OLMASI GERKEN NE İSE ONU YAPIYORUZ''

Bakan Muş otomotiv sektörüyle ilgili teftiş kurulunun harekete geçtiğini söyledi. Bakan Muş, "Bayiler, galerilerle anlaştı deniliyor. Bunu araştıracağız. Araç stokta tutulmuşsa, galeriye verilmişse, vatandaşa verilmemişse ve biz bunu tespit edersek yaptırımları çok ağır olur. Gereken yapılacak." dedi.İkinci el arabalarla ilgili ise Bakan Muş, enflasyonu işaret etti. Bakan Muş enflasyonla mücadele ile ilgili, "Merkez Bankası çalışma yapıyor. Hukuk devletinde olması gereken ne ise onu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

kaynak:bölgegündem