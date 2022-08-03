Temmuz 2022 enflasyonunu açıkladı 24 yılın rekoru!

TEMMUZ 2022 enflasyonu açıklandı. TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu aylık yüzde 2,37 artışla yıllık yüzde 79,60 açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 olarak gerçekleşti.

En yüksek ulaştırmada

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 119,11 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6,98 ile sağlık oldu

2022 yılı Temmuz ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 68,46, aylık yüzde 3,49 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,46 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,81 olarak gerçekleşti.

Haziran ayında yüzde 78,62

TÜİK verilerine göre Haziran'da yıllık tüketici enflasyonu yüzde 78,62'ye yükselmiş, aylık artış yüzde 4,95 olmuştu. Üretici fiyat endeksi aylık yüzde 6,77, yıllık yüzde 138,31 artmıştı.

İTO'nun yayımladığı perakende fiyat endeksi Temmuz'da yıllık bazda yüzde 99,11 artış gösterdi. Böylelikle bu endekste yıllık değişim Şubat 1998'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Anketlerde yüzde 80'i aşması bekleniyordu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,40 artmasını bekliyordu.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,40) göre bir önceki ay yüzde 78,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

ENAG'a göre yüzde 176!

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 176.04 oldu. Temmuz ayındaki tüketici fiyat endeksi ise yüzde 5.03 arttı. Yılın başından itibaren enflasyon artışı ise yüzde 80.35 olarak gerçekleşti.

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