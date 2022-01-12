TBMM' ye sunulacak teklif ile ürünlerin etiket fiyatı düşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uygulamaya başlattığı, yeni ekonomi politikaları kapsamında katma değer vergisi (KDV) ile ilgili de önemli adımlar atılıyor.

Yeni modelde üç farklı oranda hesaplanan KDV'nin sadeleştirilerek tek orana indirilmesi, mevcut KDV'nin düşürülmesi, iade süreçlerinin hızlandırılması ve temel ihtiyaç alanlarında da hiç uygulanmaması gibi alternatifler masaya yatırıldı.

YASA TEKLİFİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti KDV'de köklü değişiklikler yapacak bir yasa teklifi üzerinde çalışılıyor. 37 yıl önce çıkarılan KDV Kanunu’nda değişiklikler yapılacak. Yapılacak düzenleme etiket fiyatlarını da düşürmeye yönelik olarak tasarlandı.

"KDV'Yİ SADELEŞTİREREK YALIN BİR SİSTEM GETİRECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yapılan çalışmaları, "Gerçekten çok ses getirecek, KDV'nin sadeleştirilmesi piyasadaki başta üreticileri tüketicilerin başta olmak üzere herkesin ittifak edebileceği yalın bir sistem getireceğiz. Katma değer vergisinin sadeleştirilmesi hayalini gerçekleştiriyoruz. Mali müşavirlerimiz yoruluyordu. Özellikle de KDV iadelerini hızlandırıyoruz" sözleri ile açıklamıştı.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIĞINDA TBMM'YE SUNULACAK

Alternatifli hazırlanan teklife Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda son şekli verilerek TBMM'ye sunulacak. Teklifte öne çıkan düzenlemeler şöyle:

ÜÇ FARKLI ORANDA KDV UYGULAMASI VAR

Halen Türkiye'de 1,8 ve 18 olmak üzere 3 farklı KDV oranı uygulanıyor. Sistem başkan sona sadeleştirilip kafa karışıklıkları da giderilecek.

KDV'NİN DÜŞÜRÜLMESİ AMAÇLANIYOR

Yapılan çalışma kapsamında yeni getirilecek sisteme ilişkin birkaç alternatif bulunuyor. Ya bunlardan biri tercih edilecek ya da bir kaçının içinde yer aldığı yeni bir çatı oluşturulacak. Bu kapsamda öncelikle olarak üzerinde durulan konu yüzde 18'lik KDV oranının düşürülmesi yönünde. Hangi rakama inerse nasıl bir sonuç çıkacağına ilişkin hesaplamalar yapılıyor.

KDV'NİN TEK ORAN OLMASI HEDEFLENDİ

Bu kapsamda toptan mal ve hizmet tesliminde tek oran KDV, perakende mal ve hizmet tesliminde de yine tek oran KDV uygulanacak.

GIDA, SAĞLIK VE EĞİTİM ALANINDAKİ KDV ÖNCELİKLİ

KDV'de yapılacak düzenlemenin özellikle gıda gibi vatandaşın temel ihtiyaç kalemlerinde indirim sağlayarak hayatlarını kolaylaştırılması isteniyor. Gıda, eğitim, sağlık gibi alanlarda tek ve düşük bir KDV oranı uygulanması gündemde.

“BU İNDİRİM ETİKETLERE YANSIYACAK”

AK Parti’nin ekonomi kurmayları, vatandaşın temel gıda ve ihtiyaçlarından kesilen KDV’nin kaldırılmasının hayata geçmesi ile bazı ürünlerin fiyatlarına, bu adımın indirim olarak yansıyacağına dikkat çekti. AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı da Bakanlığın yaptığı çalışmaları sosyal medya hesabından “Katma Değer Vergisi’nde sadeleştirmeye ve indirime gidiliyor. Bu indirim etiketlere de yansıyacak.” Yorumunda bulundu. En son haberler