TBMM'de 'yapılandırma' hareketliliği: Ehliyet, vergi borcu, öğrenim kredisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yapılandırma paketiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kamuya olan 2 bin TL altındaki vergi, ceza, faiz gibi başlıklardaki borçların silineceği, öğrenim kredisi borcunu da kapsayan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin teklifin görüşmelerine TBMM'de başlandı. Öte yandan AK Partili Nejat Koçer EYT düzenlemesiyle ilgili Mecliste perşembe günü yapılacak görüşmelere dikkat çekti.

EKONOMİ 31.01.2023, 14:03 31.01.2023, 14:34
TBMM'de 'yapılandırma' hareketliliği: Ehliyet, vergi borcu, öğrenim kredisi...

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı 10 bine yakın ehliyetin iade edileceği, kamuya birçok borcun silineceği yapılandırma paketinde. Söz konusu pakete ilişkin teklifin görüşmeleri TBMM'de başladı.

ERDOĞAN: TÜM BU BORÇLARI TAKSİTLE ÖDEME İMKANI GETİRİYORUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paketi duyururken "Kamu kurumlarına olan borçların cezalarını yeniden yapılandırıyoruz. 2 bin lirayı aşmayan vergi dairelerine olan borçların tahsilinden vazgeçiyoruz" demiş, ayrıca şu açıklamayı yapmıştı:

"Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz."

MECLİS'TE 'YAPILANDIRMA' HAREKETLİLİĞİ
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Bülent Turan, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yılmaz Tunç ve İstanbul milletvekili Vedat Demiröz başta olmak üzere 200 milletvekilinin imzasıyla Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başladı.

MESLEK ODALARI BORÇLARINA YAPILANDIRMA
Vatandaşlardan gelen talepler istikametinde vatandaşın kamuya olan borçları yapılandırılıyor.

31 Aralık 2022 öncesine ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar, motorlu taşıt vergileri, beyannameye konu olan alacaklar, bütün idari para cezaları içine almaktadır.

Meslek odalarına borçlar yapılandırılıyor.

GELİR VERGİSİ İSTİSNASI ARTIYOR
Genç girişimcilerin kazançlarına sağlanan gelir vergisi istisnası arttırılıyor.

EYT YASASI İÇİN PERŞEMBE GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ
Öte yandan milyonlarca vatandaş EYT düzenlemesinin yasalaşmasını da bekliyor. Gaziantep Milletvekili Koçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Teklifte yer alan emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenlemeden 2023 yılı içerisinde 2 milyon 250 bin çalışanın doğrudan istifade edecek ve yaklaşık 5 milyon çalışan zaman içerisinde yararlanabilecek” dedi.

"YAŞ ŞARTI YOK"
Koçer “ Prim gün sayısı ile sigortalılık süresini dolduran herkes emekli olabilecek. Sosyal güvencesi Bağkur, SSK veya Emekli Sandığı hangisi olursa olsun tabi oldukları mevzuat çerçevesinde 8 Eylül 1999 tarihi dahil olmak üzere bu tarih öncesi sigortalı olan tüm vatandaşlarımız yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilecek” ifadelerini kullandı.

"ZORUNLU EMEKLİ OLMA ŞARTI KALKIYOR"
Milletvekili Koçer, “Taşerondan işçi kadrosuna geçen çalışanlar da içerisinde. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 23. ve 24. maddesi uyarınca bu çalışanlarımız için geçerli olan zorunlu emeklilik söz konusu olmayacak” dedi.

Koçer, Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde yeniden işe başlayanlar için yüzde beşe karşılık gelen yaklaşık 500 TL tutarında sosyal güvenlik destek primi uygulamasının da teklifte yer aldığını ifade etti.

"İLK AYLIK MART AYINDA ALINACAK"
Koçer, emeklilik başvurularının e-devlet üzerinden ya da SGK’ya şahsen başvurularak yapılabileceğini, Şubat ayı içerisinde başvuru yapılması durumunda Mart ayı itibarıyla emeklilik maaşlarının alınabileceğini kaydetti.

Koçer yaptığı açıklamada, “Bu teklif, yıllardır titizlikle çalışarak hazırlanan, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren, milyonlarca vatandaşımızın sorun, talep ve ihtiyaçlarına çözüm sunan kanun tekliflerinden bir tanesidir” ifadelerini kullandı.İHA-AA

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