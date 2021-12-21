TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu

EKONOMİ 21.12.2021, 10:40
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı TL mevduata kur farkı sisteminin detaylarını canlı yayında anlatan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 1 milyar dolar bozdurulduğunu açıkladı.Akşam saatlerinde katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından duyurduğu TL mevduata kur farkı sistemine ilişkin detayları anlatan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, merak edilen sorulara tek tek yanıt verdi.

ERDOĞAN'IN DUYURDUĞU SİSTEMİN DETAYLARINI CANLI YAYINDA ANLATTI

Erdoğan'ın doları 18,43 tarihi rekor seviyesinden 12'lere gerileten konuşmasında duyurduğu TL mevduata kur farkı sistemini anlatan Çakar, "TL'nizi alıyorsunuz TL faiz oranı neyse vade sonunda o anaparanızı ve vade sonundaki faizini alıyorsunuz. Bugünkü kur üzerinden belli bir vadeyle size faiz oranı vereceğiz" ifadesini kullandı.Çakar, "Sabah bizim şubeye geldiğinizde sizin 100 bin dolarınız olsun. Bugün itibariyle bozmak istediğinizde neticede bu bir ürün. Size belli bir vade vereceğiz. O vade sonuna geldiğinde kur hangi seviyedeyse biz o günkü kurdan paranızı değerlendiriyor olacağız.

Şu anda bu sisteme kamu bankaları hazır. TL'niz var. Bugün itibariyle TL'nizi şubeye gittiğinizde ben bunu vadeli mevduat olarak değerlendirmek ve şu vadeyle değerlendirmek istiyorum. TL'nizi alıyorsunuz TL faiz oranı neyse vade sonunda o anaparanızı ve vade sonundaki faizini alıyorsunuz. Bugünkü kur üzerinden belli bir vadeyle size size faiz oranı vereceğiz. Buradaki vade konusu sizin tercihiniz çerçevesinde şekillenecek husus. Vade sonu geldiğinde bizim TL mevduat faiz oranı bugünkü getiriniz ile o günkü kur hangisi yüksekse ondan yararlanacaksınız. TL mevduat sahibi için bu.

Vade sonundaki faizli bakiyenizle o günkü kur seviyesindeki paranızın geldiği nokta hangisi yüksekse onu alacaksınız. Yabancı para mevduatınız bozdunuz bugünkü kurdan yine belli bir vadeyle o ürünü aldınız. O ürünün vade tarihindeki kur bugünkü kur ya da o zamanki kur hangisi yüksekse o zamanki kurdan paranızı alırsınız. TL mevduata kur farkı gerçek kişi müşteriler için geçerli, tüzel kişiler için geçerli değil" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduata kur farkı sistemini duyurmasının ardından 1 milyar dolar bozdurulduTürkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar.

"RAKAM HER GEÇEN SAAT ARTIYOR"

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni sistemi duyurmasının ardından 1 milyar dolar civarında bir paranın bozdurulduğunu ve bu rakamın her saat arttığını belirtti. Çakar, dün gece para bozduranların bir kaybı olup olmayacağına yönelik şu yanıtı vermişti;"Yarın sabah TL'si olacak. Gelip o ürünü almak isteyenler imkandan yararlanma şansına her zaman sahip. En son 1 milyar dolar civarında bir para bozduruldu cumhurbaşkanının açıklamasından sonra şu ana kadar. Bizim ülkemizin temel ekonomik parametrelerine bakıldığında yapısal hiçbir problem yok. Bankacılık sektörü bütün parametreler çok yerinde. Uluslararası normların çok ilerisindeyiz. Çok daha iyiyiz. Sektörü ciddi anlamda fonlama kabiliyetine sahibiz. Turizmde 35 milyar dolar bir beklenti var. Biz de (Ziraat Bankası)104-105 milyar civarında 740 bin civarında müşterimize kredi kullandırmış durumdayız. Bunlardaki geri dönüş oranı yüzde 99."

sondakika

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