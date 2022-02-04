Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatırılacak? 2022

Binlerce çiftçinin beklediği müjdeli haber Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den geldi. Tarımsal destek ödemelerinin tamamı ödenecek. Peki tarımsal destekler ne zaman ödenecek? İşte Tarımsal destekler ile ilgili detaylar… Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, tarımsal destek ödemesinin, çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını bildirdi.

Tarımsal destek ödemesi hesaplara ne zaman yatacak?

Bakan Pakdemirli paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "28 Ocak'tan itibaren 10 milyon 656 bin TL'lik tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği 2 milyon 497 bin TL Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 8 milyon 158 bin TL destek bizden, üretmek sizden."

Tarımsal destek ödemesi ne kadar 2022?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler ve 2022 yılında uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.

"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira, çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira, kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 lira, patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 lira, yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira, dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira, kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira, yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira, zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.