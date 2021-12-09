Tarımsal destek ödemeleri başlıyor

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, yarından itibaren 486 milyon 79 bin 930 TL'lik tarımsal destek ödemelerininn hesaplara aktarılmaya başlanacağını bildirdi. Pakdemirli, ödemelerin buzağı desteği, malak desteği, küçükbaş soy kütüğü desteği, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi ile bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında yapılacağını belirtti. Pakdemirli bu ödemelerle birlikte 2021 yılı desteklerinin yüzde 90'ının ödemiş olacaklarını kaydetti. DHA