Tarım Kredi’de indirim yoğunluğu! Şeker, ayçiçek yağı... Kapış kapış satıldı

Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren gıda indirimi geçtiğimiz günlerde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası bin 400 markette 30'dan fazla temel ihtiyaç ürünlerinde indirim kararı alınmıştı. Tarım Kooperatif'inde indirim haberine vatandaşlar yoğun talep gösterdi. Vatandaşların ayçiçek yağı ve toz şekere daha yoğun talep gösterdiği görüldü. Markette görevli kişiler, her kişinin en çok 1 adet sıvı yağ ve 2 adet şeker alması yönünde uyarıda bulundu.

'DİĞER MARKETLERİN UÇUK FİYATLARINDAN DOLAYI SIRADAYIM'

Sıra bekleyen vatandaşlardan Zeki Karaismailoğlu, “Diğer marketlerin uçuk fiyatlarından dolayı sıradayım. Diğer marketler düzgün fiyattan verse bugün biz sırada olmayız. Bugün şeker ve yağ alacağım. Markette şekerin kilosu 24 TL, burada şekerin 2 kilosu 34 TL" dedi. 146 TL’ye 5 litrelik ayçiçek yağı aldığını, yağı kaliteli olduğu için tercih ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Bunu diğer marketlerden alırsam 180 TL’ye alacağım” dedi.

'FİYATLAR UYGUN'

Aydın Karaca ise, “Şeker almaya geldim. Fiyatlar uygun, fakat herkes hakkı kadar alsın. Herkes faydalansın. Kişi şeker alıyor, tekrar dönüyor, şeker alıyor. Bugün fiyatlar çok uygun. Dün 4 TL’ye margarin aldım. Diğer marketlerde 12 TL’ye satılıyor” diye konuştu.

Sıraya giren vatandaşlar istedikleri ürünü alarak marketten ayrıldı. (İHA)