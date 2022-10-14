Tarım destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak mı?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Twitter hesabından tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 501 milyon 273 bin 85 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından 501 milyon 273 bin 85 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını açıkladı.
Açıklamada, "501 milyon 273 bin 85 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.
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