Tarım destek ödemeleri başladı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesinin 11 Şubat'ta hesaplara aktarılacağını duyurmuştu. Hububat, baklagil ve dane mısır desteği 150 milyon 514 bin 827 lira hayvan gen kaynakları desteği 13 milyon 136 bin 275 lira hayvan hastalıkları tazminatı 10 milyon 679 bin 31 lira kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 2 milyon 936 bin 165 lira, çiftçimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı.

Mazot ve gübre desteklerinin yatırılacağı tarihe ilişkin bir tarih açıklanmadı. Ancak gelen haberlere göre Hazine ve Maliye Bakanlığının 23 ile 25 Şubat’tan itibaren kaynağı Tarım ve Orman Bakanlığının hesabına aktarması bekleniyor. Ardından da çiftçilere desteklerin ödenmesi bekleniyor. Mazot ve gübre desteğinin çiftçilerin TC kimlik numaralarının son hanelerine göre bir sırayla hesaplara aktarılması bekleniyor.

Kimler mazot desteği alabilir?

Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL'si devlet tarafından karşılanacak.

Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.