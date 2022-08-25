Tarihi zirveye çıkarak yeni yılın rekorunu kırdı! Doların ateşi düşmüyor

Güne 18,15 liradan başlayan dolar/TL 18,1750 lira seviyesini görerek yıl içi zirvesini yeniledi.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi yüzde 14'ten 13'e çekmesinin ardından Aralık 2021'den bu yana ilk kez 18 lira seviyesini aşmış ve kısa sürede 18,10 barajını geçmişti.

Aynı dakikalarda euro ise 18,18 lira seviyesinden işlem görüyor.

KARAR