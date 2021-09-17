Takva: Kapıköy’ün açılması için büyük çaba sarf ettik

‘Solarvan Doğu Anadolu Yenilenebilir Enerji Fuarı & İnşaat Yapı ve Belediye Ekipmanları Fuarı’ gerçekleştirilen açılış programı ile kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuara Türkiye firmalarının yanı sıra İran'dan toplam 80 firma ve 150 marka katılım sağladı. İran’dan milletvekillerinin katılım sağladığı fuar açılışından Kapıköy Sınır Kapısı’nın açıldığı müjdesi Hoy Milletvekili ve İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adil Necefzade tarafından verildi.

İRANLI MİLLETVEKİLİ MÜJDEYİ VERDİ

Açılış programında konuşan İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adil Necefzade, “Maalesef son yıllarda COVİD-19 pandemisi nedeniyle iki ülkenin ilişkilerinde bir durgunluk söz konusuydu. Ama çok şükür son toplantıda Türkiye meclis Başkanı ve İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanlarının yaptığı toplantılara dayanarak bugün Kapıköy, Gürbulak ve Esendere Sınır kapısının açıldığının müjdesini vermek istiyorum.” dedi.

VAN TSO’NUN PRESİ

Burada konuşan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da Kapıköy Sınır Kapısı’nın açılması için sürekli olarak Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın talep ve baskılarının olduğunu belirtti. Gülaçar, “Yaklaşık 2 yıldır İran tarafında kapalı bulunan Kapıköy Sınır Kapısı bugün itibariyle açıldı. Sürekli olarak kapının açılması noktasında üzerimize baskı kuran Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Van TSO) ve Başkanımız Necdet beyin en azından presinden kurtulduk” diye konuştu.

Fuar açılışı sonrası Kapıköy Sınır Kapısı’nın açılması müjdesini değerlendiren Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, “İran’ın Hoy Milletvekili Adil Necefzade tarafından verilen müjde, şehrimizin uzun zamandır beklediği bir müjdeydi. Kapının açılması noktasında emek sarf eden Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanına ve aynı şekilde İran Meclis başkanına müteşekkiriz.” İfadelerini kullandı.

TAKVA: HER ZAMAN AÇILMASINI TALEP ETTİK

Başkan Takva, “Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak Kapıköy Sınır Kapısı kapandığı günden itibaren kapının açılması gerektiğini, ticaretin devamlılığının önemli olduğunu ve alınacak tedbirler ile gidiş-gelişlerin yapılması gerektiğini vurguladık. Her zaman kapının kapatılmasının doğru olmadığını ve ivedilikle açılmasını gerektiğini ifade ettik. Bizim tarafımızda kapının açılması sonrası İran tarafının da kapıyı açması için birtakım görüşmeler yaptık ve taleplerde bulunduk. Bu taleplerimiz ve baskılarımız nihayete erdi.” diye belirtti.

“FAHİŞ FİYATLARDAN KAÇINILMALI”

Kapının açılması sonrası esnafa da uyardı bulunan Takva, “Kapıköy Sınır Kapısı bizim için velinimettir. Yaklaşık 2 yıl aradan sonra açılan kapı sonrası esnafımızın fahiş fiyatlardan kaçınması ve İranlı misafirlerimize karşı hoşgörülü olması en büyük temennimizdir. 2 yıllık süreçte kent olarak yaşadığımız zorluklar göz önünde bulundurulmalı ve bu çerçevede hareket etmemiz gerekmektedir” şeklinde konuşmasını tamamladı.

Van Bölge Gazetesi