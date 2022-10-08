Süt ve süt ürünlerine büyük zam geliyor

TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, Habertürk'te Gün Ortası programında süt ve süt ürünleri fiyatıyla ilgili konuştu.

Piyasada süt sıkıntısı yaşandığını, Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) belirlediği 7 lira 50 kuruşluk sabit fiyatın üreticiyi zorladığını dile getiren Solakoğlu, sahada bu fiyatın üzerine çıkıldığını söyledi.

"Raflardaki ürünler azalıyor"

Solakoğlu ''Üretimdeki düşüşten dolayı raflardaki ürünler azalmaya başladı. Markete gidince bir paket ürün verip ikinciyi, üçüncüyü vermiyorlar. Çünkü ürün artık kalmadı'' dedi.

"Hayvan krizi var, süt krizi var"

Solakoğlu, "Tüm girdileri dolara endeksli olan bir sektörün içindeyiz. Gıda enflasyonunu engellemek için süt üreten çiftçinin fiyatını arttırmama ısrarı olan bir yönetimle karşı karşıyayız. 1 yıl içinde süt üreticilerine litresine 2.7 TL zam yapıldı. Rafa bakıldığında bu rakam yaklaşık 7 lira. Biz diyoruz ki gıda enflasyonunu bizimle kontrol edemezsiniz. Dolarla bizi kontrol edebilirsiniz. Süt üreticisi her 1 litre sütten 2 lira zarar ediyor. Köylüyü düşünün 300 litre süt üretiyorsa her gün 700 lira zarar ediyor. Bunun da altından kalkamayacağı için süt üretmiyor.

Hayvan krizi var. 1,5 milyon üzerinde bir anaç hayvan kesildi. Fiyatlar bu hafta yapılan son ihalelerle birlikte 2,5 lira zam gelecek. Zaten bu şuan piyasada oturmuş durumda. Bu nedenle de piyasada çok ciddi derecede süt krizi var" dedi.

İnternethaber