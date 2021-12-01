Süt fiyatları, çiftçiyi memnun etmedi!

Ulusal Süt Konseyi 16.06.2021 tarihinde, 1 Temmuz 2021- 31 Aralık 2021 tarihleri arasında kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını 3.20 TL/Litre olarak belirlemişti.

MALİYETLERDE ARTIŞ

Çiğ süt üretim maliyetinde yaşanan artış nedeniyle Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu, soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını yeniden belirlemek üzere 29.11.2021 tarihinde toplantı gerçekleştirdi.

4,70 TL/LİTRE OLDU

Yapılan toplantı sonucunda 08 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 4,70 TL/Litre olarak belirlendi.

“BU FİYATLA KAZANAMAM”

Çiftçiler, Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen yeni çiğ süt satış fiyatından memnun olmadığını söylüyor.

Bir üretici, “Benim 1 litre süt ile en azından 1,5 kilo yem almam lazım ki kazanabileyim. Ama bu durumda kazanamam çünkü 1 litre süt ile ben bu miktar yemi alamam, dolayısıyla bu fiyat bize bir şey kazandırmıyor. Daha da zorlanırsam ineklerimi satmak zorunda kalacağım” dedi.

“BAŞA BAŞ BİR DURUM ORTAYA ÇIKIYOR”

Tuşba Ziraat Odası Başkanı Hasan Özgökçe de, çiftçilerin, belirlenen yeni çiğ süt satış fiyatı üzerinden kazanmalarının zor olduğunu belirterek, “Bu fiyatla şu anda ancak başa baş bir durum ortaya çıkıyor. Çiftçi bu fiyatla kazanamıyor. Çiftçinin beklentisi bu değildi. Artan yem fiyatları ve diğer maliyetler gözetilerek çiğ sütün satış fiyatı için daha uygun bir rakam belirlenebilirdi.” diye konuştu.

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