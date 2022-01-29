Sürücüler dikkat! MTV ödemelerinde son günler

Motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksit ödemeleri ile olumsuz hava şartlarından dolayı uzatılan KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilmesi ve ödenmesi için son günlere girdik. Son gün 31 Ocak.

Motorlu taşıtlar vergisinin bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemelerinin 31 Ocak Pazartesi gün sonuna kadar yapılması gerekiyor. Yıllık iki taksit halinde ödenen bu verginin ilk taksitinin son günü 31 Ocak 2022 Pazartesi

26 Ocak sonuna kadar ödenmesi gereken KDV, damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri de yaşanan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı. Kamu Bülteni