Şubat ayı kira zamları belli oldu! İşte detaylar..

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için yüzde 22,58 oldu.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 22,58 OLDU

Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti.

ENFLASYON ARTIŞINA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için yüzde 16,42 olarak gerçekleşti. Böylece vatandaşın 1000 liralık kirası zam yapılması durumunda 1.225,8 liraya, 2 bin liralık kirası ise 2.451,6 liraya yükselecek.

Kmu Bülteni