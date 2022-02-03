Şubat ayı kira zam oranı belli oldu: Yüzde 22,58
Son dakika: 2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı TÜFE oranlarına göre kira artış oranı belli oldu. Şubat 2022'de kira artış oranı yüzde 22,58.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.KİRA ARTIŞ ORANI %22,58 OLDUTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocakta TÜFE aylık %11,10, yıllık %48,69 arttı. Ocak ayında 12 aylık TÜFE ise %22,58 olarak gerçekleşti. Buna göre, şubat ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %22,58 oldu.
HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
Zam oranı: %22,58
Zam bedeli: 225 lira
Zamlı kira bedeli: 1.225 lira
KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI
Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.348 lira
Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.470 lira
Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.593 lira
Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.716 lira
Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.838 lira
Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.961 lira
Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 2.083 lira
Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.206 lira
Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.329 lira
Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.451 lira
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
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|2. 1461 Trabzon FK
|22
|46
|3. Sivas Belediyespor
|22
|41
|4. Bodrumspor
|22
|40
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|22
|40
|6. Afjet Afyonspor
|21
|38
|7. Somaspor
|21
|38
|8. Çorum FK
|22
|37
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|21
|35
|10. Ankaraspor
|22
|32
|11. Serik Belediyespor
|22
|29
|12. İnegölspor
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|28
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|22
|26
|14. Diyarbekirspor
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|25
|15. Turgutluspor
|22
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|16. Sarıyer
|22
|21
|17. Adıyaman FK
|21
|19
|18. Ergene Velimeşespor
|22
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|22
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|22
|8
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|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
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|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
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|22
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|16
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|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
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|45
|3. Erzurumspor
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|38
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|36
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|36
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|36
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|32
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|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
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|24
|47
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|38
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|37
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|21
|36
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|20
|36
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|21
|34
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|22
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|20
|26
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|26
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|22
|25
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|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12