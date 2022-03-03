Şubat ayı enflasyonu 4,81 oldu

TÜİK şubat ayı TÜFE verisini paylaştı. Enflasyon şubatta yüzde 4,81 artarken yıllık bazda yüzde 54,44 oldu.

EKONOMİ 03.03.2022, 10:19
Şubat ayı enflasyonu 4,81 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini aktardı. Yapılan açıklamadan enerji maliyetlerinin etkisi ile enflasyon fiyatlarının yukarı yönlü arttığı görüldü.

TÜFE'de  2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi Ocak 2022'de yıllık yüzde 48,69, aylık ise yüzde 11,10 artmıştı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 48,69, aylık yüzde 11,10 arttı Bugün JPMorgan Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 35.2'den yüzde 35.7'ye yükseltirken Goldman Sachs tahmini yüzde 40'tan yüzde 45'e revize etti.

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 7 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 5 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ
Yıllık en düşük artış yüzde 11,89 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 22,24 ile eğitim, yüzde 26,87 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 32,86 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 75,75 ile ulaştırma, yüzde 64,83 ile ev eşyası, yüzde 64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

AYLIK TÜFE'YE GÖRE 8 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞTİ
Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Şubat ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,30 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 0,44 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 1,49 ile konut oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 8,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,00 ile ev eşyası, yüzde 6,39 ile sağlık oldu. Şubat 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 53 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 332 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 47,01, AYLIK YÜZDE 3,87 ARTTI
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 24,54 artış gerçekleşti.

ENSONHABER

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