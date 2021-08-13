SSK ve BAĞ-KUR emeklisine çift maaş müjdesi! Dul ve yetim maaşı alanlar da başvuru yapabilir. tek şart var!

SSK ve BAĞ-KUR emeklisi olan vatandaşlara çift maaş almanın yolu açıldı. Ek ödeme ile maaşını artırma fırsatı hem emeklileri hem de dul ve yetim aylığı alanların yakından ilgilendiriyor. Hatta emekliler gereken koşulları yerine getirirse 3 maaş alma fırsatı bile yakalıyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi vatandaşlar, eşini kaybettiği için dul maaşı alanlar, anne ve babasını kaybetmiş yetim çocuklar bu avantajdan faydalanabiliyor. Peki çift maaş almak için ne yapmak gerekiyor? Başvuru işlemleri nasıl yapılır ve başvuru şartları neler?





SSK ve BAĞ-KUR emeklisine çift maaş müjdesi geldi! Yetim ve dul aylığı alanlar da başvuru yapabilir. Tek şart var! SSK ve BAĞ-kur emeklisi olan vatandaşlara iki hatta üç maaş almanın yolu açıldı. Ancak birçok emekli haberi olmadığı için başvuru işlemlerini kaçırıyor ve maaş alma fırsatını göz ardı ediyor. Emeklilerin birden fazla maaş alabilmesi için birtakım şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Üstelik sadece emekliler değil yetim aylığı ve dul aylığı alan vatandaşlar da hem anne hem de babalarından maaş alma fırsatına sahip oluyor. Çift maaş almak için yapılması gerekenler haberimizde…

ssk-ve-bag-kur-emeklisine-cift-maas-mujdesi-geldi-yetim-ve-dul-ayligi-alanlar-da-basvuru-yapabil-1

BÜTÜN EMEKLİLER BAŞVURU YAPABİLİYOR

SSK, BAĞ-KUR ya da emekli sandığı fark etmeden düşün emekliler vefat eden eşinden dul maaşı alabiliyor. Yani emekli kişinin eşi de emekli ise ve bu durumda ve vefat ederse o maaşı da bağlatma imkanı ortaya çıkıyor. Ayrıca bazı durumların oluşması halinde emeklilere 3 maaş alma fırsatı bile buluyor. 3 maaş fırsatı sadece emekli kadınlar için geçerli oluyor. Üstelik sadece emekliler değil aynı zamanda dul ve yetim aylığı alanlarda hem anne hem Babadan maaş bağlatma imkânına sahip oluyor.

ÜÇ MAAŞA KADAR HAK KAZANIYOR

Kendi primlerini ödeyerek emekli olan vatandaşlar eşleri BAĞ-KUR emeklisi iken vefat etmesi halinde ölümünden sonra dul aylığı alabiliyor. Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefat etmesi halinde ise kadınlar için yetim aylığı da bağlanıyor. Yani bu avantajı değerlendiren kadınlara 3 maaş birden hak veriliyor.

3 banka sessiz sedasız anlaştı, ortak açıklama yaptı! 0,69 faizle kredi başvuruları az önce açıldı, kefil yok, şart yok!

3 banka sessiz sedasız anlaştı, ortak açıklama yaptı! 0,69 faizle kredi başvuruları az önce açıldı, kefil yok, şart yok!

ssk-ve-bag-kur-emeklisine-cift-maas-mujdesi-geldi-yetim-ve-dul-ayligi-alanlar-da-basvuru-yapabil-3

3 MAAŞ AVANTAJINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Emekli aylığını arttırmak ya da 3 maaşa kadar yükseltmek mümkün. Ancak bundan faydalanabilmek için birtakım şartları yerine getirmek gerekiyor. Kız çocuklarının yetim aylığı alabilmeleri için Medeni durumları ve çalışma durumları büyük önem taşıyor. Yaşı kaç olursa olsun kız çocukları bekar, dul yada boşanmış olmaları halinde çalışmaları durumunda yetim aylığı alabiliyorlar. Kız çocukları için anne ve babanın ölümü sonrasında bağlanacak olan maaşlardan birinin Emekli Sandığı kapsamında olması halinde her iki maaş birden alınabiliyor. Erkek çocuklarında ise durum biraz daha farklı. Erkek çocukları yetim aylığı ödemelerinden 18 yaşına kadar faydalanabiliyor. Ancak 18 yaşından büyük olmaları ve eğitim hayatına devam ediyor olmaları halinde ise erkek çocuklarına yetim maaşı 25 yaşına kadar ödeniyor. Her şartta 25 yaşından sonra yetim maaşı ödemesi sona eriyor.

kaynak:İlan365