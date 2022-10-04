SSK'lılar, Bağ-Kur'lular, yüz binlerce memur... 2023 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Geçen sene Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon %42.35 olarak hesaplanmıştı. Ocak'ta emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Taban maaşlar daha önce 2.500 TL olarak uygulanıyordu. Orada da artış yapıldı. Memur ve emekliye şimdiden fark göründü!

SON DAKİKA: SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Şimdiki duruma göre işçi ve esnaf emeklisinin maaşında yüzde 7'lik artış garantilenmiş oldu. Eğer yine son üç ayda enflasyon aylık bazda yüzde 3 seviyesinde yükselirse 1 Ocak 2023'te SSK ve BAĞKUR emeklilerine yüzde 17 civarında zam yapılacak. Ek bir düzenleme olursa bu oran yüzde 25 bandına çıkabilir.

Taban maaşlar yani en düşük emekli maaşı daha önce 2 bin 500 TL olarak uygulanıyordu. Son yapılan düzenlemeyle bu tutara 1000 TL zam geldi. İlk 6 aylık enflasyon zammında sonra maaşı 3 bin 500 liranın altında kalan emeklinin maaşı 3 bin 500 TL olarak ödeniyor, aradaki farkı hazine karşılıyor.

MEMUR VE EMEKLİYE ŞİMDİDEN ZAM GÖRÜNDÜ!

Bu imkanlardan 1,7 milyon emekli yararlanıyor. Ocak ayında bu taban maaşta da enflasyonun üzerinde artış olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Temmuz'dak izamla 4 bin 289 lira olan en düşük memur maaşı 1788 lira artarak 6 bin 77 liraya yükselmişti.

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