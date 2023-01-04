Sosyal yardım ödemeleri değişiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün aralık ayında enflasyonu aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,27 olarak açıkladı. Bu oranlara göre son 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkarak memur ve emeklilerin enflasyondan oluşan zam oranı netleşti.

Ek zam oranı beklenmekle birlikte; memur ve memur emeklilerinin enflasyondan doğan zam oranı yüzde 16,48, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,4 oldu.

Maaş artışları yüzde 25 oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklililerin maaş artış oranını yüzde 25'e çıkartarak bu oranın üzerinde bir maaş oranı açıkladı.

Memur ve emekli zammı ile birlikte sosyal yardım ödemelerin de artması hesaplanıyor. Tabii bu rakamlar Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra kesinlik kazanacak.

Yeni destek oranları

AYLIK İÇERİĞİ: ŞİMDİKİ ÖDEMELER / YÜZDE 25 ZAMLI RAKAM

65 Yaş Aylığı: 1.537 lira / 1.921 lira (384,25 lira artıyor)

Evde Bakım Desteği: 3 bin 336 lira / 4 bin 170 lira (834 lira artıyor)

Kronik Hastalık Yardımı: 3 bin 336 lira / 4 bin 170 lira (834 lira artıyor)

Engelli Yakını Aylığı (Yüzde 40-69): 1.227 lira / 1.533,75 lira (306,75 lira artıyor)

Engelli Aylığı (Yüzde 70 ve üstü): 1.840 lira / 2 bin 300 lira (460 lira artıyor)

Sosyal ve Ekonomik destek: 1.584 lira / 1.980 lira (396 lira artıyor)

Çocuk (Okul öncesi): 2 bin 376 lira / 2 bin 970 lira (594 lira artıyor)

Çocuk (İlköğretim): 2 bin 535 lira / 3 bin 168,75 lira (633,75 lira artıyor)

Çocuk (Ortaöğrenim): 1.980 lira / 1.845,04 lira (396 lira artıyor)

Çocuk (Yükseköğretim): 2 bin 852 lira / 3 bin 565 lira (713 lira artıyor)

Kuruluş bakımından ayrılan gençler: 1.267 lira / 1.583,75 lira (316,75 lira artıyor)

Ensonhaber