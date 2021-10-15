Sosyal Yardım Başvurusu Nereden Yapılır? Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ''Bugün itibari ile Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz. Farklı kurumlardan belge toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak'' dedi. Yardım Programı hak sahipliği durumunu ise e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Sosyal Yardım Sorgula” başlıklı bölümden kontrol edilebiliyor. Sosyal yardım başvuruları için tıklayın

Sosyal yardım almak için nereye başvurulur?

1000 TL sosyal yardım başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden alınmıştı. Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik zorluk çeken vatandaşlara maddi imkan olarak sunulan pandemi destek parası başvuru ve sonuç sorgulam gibi işlemler yine e devlet üzerinden gerçekleştirilmekte.