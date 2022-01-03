Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı

Yeni yılda zam fırtınası devam ediyor. 2022'ye gireli henüz 3 gün olmuşken, birçok kaleme zam geldi. Akaryakıttan doğal gaz ve elektrik faturasına, araç muayenesinden araç sigortasına, toplu taşımadan köprü ve otoyollara kadar bir çok şeyin fiyatı arttı. Yeni yılın son zammı ise sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) geldi.

ÖTV'YE YÜZDE 47 ZAM

Sigara ve alkole aralık ayında üst üste zamlar gelmişti. Yeni yılın ilk iş gününde ise ÖTV artışına gidildi. Sigara ve alkolden alınan ÖTV yüzde 47 zamlandı.ENFLASYON SEPETİNDEKİ

AĞIRLIĞI YÜZDE

4,88Alkollü içecekler ve tütün mamüllerinin enflasyon sepetindeki ağırlığı yüzde 4,88 seviyesinde bulunuyor. Bu oranını yüzde 4,57'sini sadece sigara oluşturuyor.Son 5 yıl itibarıyla sigara ve alkollü içecekler grubunun enflasyon sepetindeki ağırlıkları şu şekilde:

2017 - Yüzde 5,87

2018 - Yüzde 5,14

2019 - Yüzde 4,23

2020 - Yüzde 6,06

2021 - Yüzde 4,88

Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda yer alan ürünlerin ayrı ayrı enflasyondaki ağırlıkları ise şöyle:

Rakı - Yüzde 0,1065

Viski - Yüzde 0,0209

Şarap - Yüzde 0,0264

Bira - Yüzde 0,1572

Sigaralar - Yüzde 4,5656

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