Son Dakika! Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Milyonlarca asgari ücretli çalışanlar asgari ücrete yapılacak zammı merak ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Yılsonu itibariyle bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceği bir asgari ücret gündeme gelecektir" dedi.

EKONOMİ 24.10.2022, 11:09
Son Dakika! Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Son dakika: Asgari ücret zammıyla ilgili vatandaşlar gelen haberleri yakından takip ediyor. Kulislerde asgari ücret için "8 bin 500 TL" tahminleri öne çıkarken, asgari ücretin 10 bin TL'yi bulacağı hatta aşabileceğini söyleyen de var. Ancak asgari ücrette en güçlü sinyal ise Cumhurbaşkanlığının Meclis'e sunduğu 2023 Merkezi Yönetim Bütçesi'nin satır aralarından çıktı.

SİGORTA PİRİM DESTEĞİ YÜZDE 58 ARTIRILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Meclis'e sunulan bütçede; 2022'deki 43,1 milyar TL olan işveren sigorta pirim desteği yüzde 58 artırıldı. Yani işverene çalışanlarının sigortası için verilecek destek yüzde 58 yükseltildi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN EN GÜÇLÜ TAHMİN: 8 BİN 690 TL
İşveren verilen destek yüzde 58 olunca asgari ücrette de aynı oranda zam beklentisi oluştu. Eğer yüzde 58'lik bir zam oranı olursa asgari ücrete 3 bin 190 TL zam gelecek. Böylece asgari ücret 8 bin 690 TL olabilir.

Ocak ayında yapılacak zam için gözler hükümete çevrilirken, yetkili isimlerden yapılan açıklamalar da yakından takip ediliyor.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Son olarak Milliyet'ten Abdullah Karakuş'un sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücret çalışmalarından memur emekli maaşlarına kadar birçok konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

"Burada yapılacak şey, fiyat artışlarının karşısında vatandaşımızın alım gücünü arttıracak tedbirlerin ortaya konulmasıdır, klasik bir klişedir, ama onu yapıyoruz. Hükümetin önceliklerinden birisi enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmemektir. Bunun için neredeyse her Bakanlar Kurulundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız alınan tedbirleri açıklıyor.

"HERKESİN TATMİN OLACAĞI BİR ZAM"

Geçtiğimiz sene biliyorsunuz asgari ücret 1 yıl içerisinde iki kez yükseltildi. Şimdi de, yılsonu itibariyle bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceği bir asgari ücret gündeme gelecektir. İnşallah asgari ücretli, emekli ve memur maaşlarındaki artışlarla da vatandaşlarımız rahat bir nefes alacaktır."

mynet

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