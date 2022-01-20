Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizi sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 14 seviyesinde.
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı ve 2022 yılının ilk faiz kararını verdi.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit tuttu.
Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekilmişti.
BEKLENTİ FAİZLERİN DEĞİŞTİRİLMEYECEĞİ YÖNÜNDE
Reuters'in anketine katılan 16 kurumun 15'i Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını, bir kişi ise 50 baz puanlık indirim yapılmasını bekliyordu.
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı ise, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin etmişti.
Banka aralık ayı toplantısında "alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek" demiş, bekleme sinyali vermişti.
Ekonomistler enflasyonun yüzde 36 olduğuna dikkat çekerek, negatif reel faizin 20 puanı aştığına dikkat çekti.
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