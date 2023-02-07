Son dakika: e-Seferberlik başlatıldı: Ticaret Bakanlığı duyurdu!

Son dakika deprem haberleri... Ticaret Bakanlığı himayesinde, depremden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satılacağı e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik) başlatıldı.

EKONOMİ 07.02.2023, 15:49
Son dakika: e-Seferberlik başlatıldı: Ticaret Bakanlığı duyurdu!

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı'nın himayesinde, deprem felaketinde zarar gören vatandaşlara yardım amacıyla elektronik ticaret pazar yerleri, bu platformda yer alan satıcılar ile kargo ve lojistik işletmecilerinin katılımı ile Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-seferberlik) başlatıldı.

Konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Ülkemizde gerçekleşen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinden zarar gören vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Bakanlığımız himayelerinde e-ticarette “Deprem Yardımlaşma Seferberliği” (e-Seferberlik) başlatılmıştır.

Gönüllülük esasına göre yürütülecek e-Seferberliğe ülkemizde faaliyet gösteren elektronik ticaret pazar yerleri, bu platformlarda faaliyet gösteren satıcılar ile kargo ve lojistik işletmecileri katılım sağlayacaktır.

ÜRÜNLER İNDİRİMLİ OLARAK SATILACAK
Münhasıran depremde öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satışının yapılacağı e-Seferberlik’te elektronik ticaret pazar yerleri satıcılardan herhangi bir komisyon bedeli almayacak, satıcılar da ürünlerini indirimli fiyatla satışa sunacaktır. Bu sayede, vatandaşlarımızın uygun fiyatla satın aldıkları ürünler ihtiyaç sahiplerine hızlı bir biçimde ulaştırılarak yaraların sarılmasına katkı sağlanacaktır.

Vatandaşlarımızın satın aldığı ürünler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AFAD’ın belirleyeceği teslimat noktalarına Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili platformlar ile kargo ve lojistik işletmecileri tarafından ulaştırılacaktır.“

mynet

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