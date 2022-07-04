Son dakika! Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik ücreti, açıklanan 6 aylık enflasyon rakanıyla birlikte yeniden güncellendi. Memur ve memur emeklileri yüzde 41.69 oranında, SGK ve Bağkurlular yüzde 42.35 oranında zam alırken, bedelli askerlik formülüne göre de yeni hesaplamalar gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Temmuz-Aralık 2022 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgede, bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,333603 olarak belirlendi.

Bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti. Bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık 2022 dönemi için 80 bin 64 lira olarak belirlendi.

Hesaplama formülü: 240000 x 0,333603= 80.064