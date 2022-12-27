Son 5 gün: IMEI kayıt fiyatı 6 bin liraya çıkıyor
2023 yılında IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'ye kadar yükselecek. İndirimli kayıt yaptırmak isteyenlerin önünde sadece 5 gün var.
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre yeni yıldan itibaren harçlar, cezalara ve bazı vergilerin artışını belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu.
Böylelikle, yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için alınan IMEI kayıt ücretine de aynı oranda zam gelecek.
2023 IMEI kayıt ücreti
2023 yılında IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'ye kadar yükselecek. Şu andaki IMEI kayıt ücreti ise 2 bin 732 TL.
IMEI kayıt ücretinin 2012 yılından günümüze değişimi şu şekilde;
2012 - 100 TL
2013 - 115 TL
2014 - 119 TL
2015 - 131 TL
2016 - 138 TL
2017 - 149 TL
2018 - 500 TL
2019 - 1500 TL
2020 - 1838 TL
2021 - 2 bin 6 TL
2022 - 2 bin 732 TL
2023 - 6 bin 91 TL
Son 5 gün
İndirimli kayıt yaptırmak isteyenlerin önünde sadece 5 gün var. 5 gün içinde IMEI kaydı yapmayanlar, yeni yıldan itibaren 3 bin lira daha fazla ödemek zorunda kalacak.
Eğer siz de yurt dışından telefon getirdiyseniz, e-Devlet üzerinden IMEI kaydınızı tamamlayabilirsiniz.
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