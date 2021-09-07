Skoda Superb fiyatları uçtu! Pasatla fiyatları nerdeyse eş değer oldu!

2021 Skoda Superb fiyatları zirveyi gördü! Son zamanların en yüksek noktasında olmaya devam ediyor.

Türkiye’deki otomobil pazarında yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz ise 2021 model yılını baz aldığımız Superb olacak. D sınıfında yer alan otomobilin rakipleri arasında kuzeni Volkswagen Passat, Peugeot 508, Opel Insignia ve Audi A4 gibi modeller bulunuyor. Bu otomobiller karşısında oldukça iyi satış rakamları yakalayan Superb, kalite algısını da iyi noktalara taşımış gibi duruyor.



2021 Skoda Superb fiyatları uçtu! Bu da ne böyle!

Araç için belirlenen baz donanım seviyesindeki fiyat Haziran ayında 381.400 TL idi. Ancak Temmuz ayı ile beraber Skoda modellerine yapılan zam kendini gösterdi. Buna göre otomobilin giriş seviyesindeki fiyatı 398.200 TL oldu. Bahsi geçen donanım seviyesinde kullanıcılara 1.5 litrelik bir motorun sunulduğunu ve bu motorun 150 beygir güç ürettiğini söylemeden geçmeyelim. Ayrıca bu motora DSG şanzımanın eşlik ettiğini de belirtmiş olalım.



2021 Skoda Superb fiyatlarında en dikkat çeken noktalardan birisi ise en dolu pakette karşımıza çıkıyor. L&K Crystal olarak isimlendirilen pakette 200 beygir gücündeki 2.0 litrelik motor ve 4x4 özelliği sunuluyor. Bu özellikler dahilindeki paketin fiyatı, 913.000 TL seviyesini buluyor. Dilerseniz modelin tüm fiyatlarını gösteren listeyi artık sizlerle paylaşalım. İşte 2021 Skoda Superb güncel fiyat listesi!

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfort Plus



Fiyatı: 398.200 TL



1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite



Fiyatı: 408.500 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium



Fiyatı: 463.400 TL





1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige



Fiyatı: 498.000 TL



1.5 TSI ACT 150 PS DSG L&K Crystal



Fiyatı: 625.100 TL

2.0 TDI SCR 200 PS 4X4 DSG L&K Crystal



Fiyatı: 913.000 TL

Combi 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige



Fiyatı: 498.000 TL

Kaynak:Teknolojioku