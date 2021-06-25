Sigaraya zam geldi mi? Sigaraya ÖTV zammı yapıldı mı?
Sigaraya ÖTV zammı var mı? Sigaraya yeni zam geldi mi? Sigara ve alkol üzerinden kirli propaganda yapan malum çevreler ÖTV zammı ile sigara ve alkole zam yapılacağının yaygarasını kopardı.
ÖTV kanunun 12. maddesinde yer alan "ÖTV (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarlarının ocak ve temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağına" hükmün, Temmuz - Aralık ayları arasında uygulanacağına karar verilerek bu aylar arasında alkollü içki ve sigaraya ÖTV zammı yapılmayacağı belirtildi. Sigara ve alkol üzerinden kara propaganda yapmakta pek mahir olan malum çevrelerin anlaması için özetlemek gerekirse: Alkollü içki ve sigarada 2021 yılının ikinci altı ayında vergi artışı olmayacak.yeniakit
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