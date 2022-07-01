Sigaraya büyük bir zam daha geldi! İşte güncel sigara fiyatları
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından JTİ grubu sigaralara zam geldiğini duyurdu.
Sigara yine zamlandı…
En son 5 Mayıs'ta gelen 2 TL'lik zam ile birlikte bu yıl içerisinde sigaraya toplam 8 TL'lik zam yapılmıştı.
2 TL’lik bir zam daha
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından JTİ grubu sigaralara 2 TL'lik bir daha zam geldiğini duyurdu.
Bu zam ile birlikte sigaraya gelen zamlar toplam 10 TL'ye çıktı.
Diğer gruplara da gelecek
Bu arada diğer gruplara da zam gelmesi bekleniyor.
Zamlarla birlikte fiyatı artan sigara markaları ise şöyle:
Zamlanan sigaralar
- Cam... Yellow 100: 48 TL
- Wins... Slender: 28 TL
- Wins… Dark Blue/Deep Blue: 28 TL
- Wins…: 29 TL
- Wins… Xsence: 30 TL
- Cam… Slender: 27,5 TL
- Cam…: 28 TL
- L…: 27,5 TL
- Mont C…: 27,5 TL
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