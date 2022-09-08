Sigaraya büyük bir zam daha geldi! İşte güncel sigara fiyatları
Son dakika: Sigara zammı için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yıl başından bu yana 10 lira artan sigaraya bir daha zam yapıldığı duyuruldu. Peki sigaraya ne kadar zam geldi? Sigara zammı için son dakika haberinin ayrıntıları ve 8 Eylül güncel sigara fiyatları…
Ocak, Mart, Mayıscve Temmuz ayında gelen 10 liralık zammın ardından sigara fiyatlarına bu sabah yeni bir zam daha yapıldı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sigara zammı için yaptığı açıklamasında bir grup sigaraya 1,50 kuruş zam geldiğini duyurdu.
SİGARAYA YÜZDE 55 ÖTV ZAMMI
Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarılmıştı.
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|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
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|P
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|6
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|2. M.City
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|7
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|14. Wolverhampton Wanderers
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|6
|4
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|4
|19. Nottingham Forest
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