Sigaraya büyük bir zam daha geldi! İşte güncel sigara fiyatları
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere Philips Morris ve British American Tobacco gruplarına 2 TL'lik zam yapıldı.
Sigara zamlanmaya devam ediyor...
1 Temmuz tarihinde JTİ gruplarına gelen 2 TL'lik zammın ardından Philips Morris ve British American Tobacco grupları da nasibini aldı.
Bir yıl içerisinde sigaraya gelen toplam zam 12 TL'ye ulaşırken, fiyat artışının ilerleyeceği öngörülüyor.
Buna göre, sigaraların son fiyatları ise şu şekilde,
Philips Morris
- Marl ED: 29 TL
- Marl TO: 30 TL
- Marl: 31 TL
- Parl:31,5 TL
- Parl MID: 30,5 TL
- Mur: 29 TL
- Mur Bl: 28 TL
- Lk: 28 TL
- Chest:27,5 TL
- Lm: 27,5 TL
British American Tobacco
- Ken (Dark Blue, Long, Switch): 28 TL
- Kent D-Ra: 28 TL
- Kent (Blue, Grey, White): 29 TL
- Kent Sl: 31 TL
- Rothm: 27,5 TL
- Tek 2001: 27,50 tl
- Vicer: 28 TL
- Pa Mall: 28 TL
- Sams: 28 TL
- Malt:28 TL
1 Temmuz'da JTİ grubuna gelen zamlar
- Cam Yellow 100: 48 TL
- Wins Slender: 28 TL
- Wins Dark Blue/Deep Blue: 28 TL
- Wins: 29 TL
- Wins Xsence: 30 TL
- Cam Slender: 27,5 TL
- Cam: 28 TL
- L: 27,5 TL
- Mont C: 27,5 TL
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