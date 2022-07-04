Sigaraya büyük bir zam daha geldi! İşte güncel sigara fiyatları

Sigara zamlanmaya devam ediyor...

1 Temmuz tarihinde JTİ gruplarına gelen 2 TL'lik zammın ardından Philips Morris ve British American Tobacco grupları da nasibini aldı.

Bir yıl içerisinde sigaraya gelen toplam zam 12 TL'ye ulaşırken, fiyat artışının ilerleyeceği öngörülüyor.

Buna göre, sigaraların son fiyatları ise şu şekilde,

Philips Morris

Marl ED: 29 TL

Marl TO: 30 TL

Marl: 31 TL

Parl:31,5 TL

Parl MID: 30,5 TL

Mur: 29 TL

Mur Bl: 28 TL

Lk: 28 TL

Chest:27,5 TL

Lm: 27,5 TL

British American Tobacco

Ken (Dark Blue, Long, Switch): 28 TL

Kent D-Ra: 28 TL

Kent (Blue, Grey, White): 29 TL

Kent Sl: 31 TL

Rothm: 27,5 TL

Tek 2001: 27,50 tl

Vicer: 28 TL

Pa Mall: 28 TL

Sams: 28 TL

Malt:28 TL

1 Temmuz'da JTİ grubuna gelen zamlar

Cam Yellow 100: 48 TL

Wins Slender: 28 TL

Wins Dark Blue/Deep Blue: 28 TL

Wins: 29 TL

Wins Xsence: 30 TL

Cam Slender: 27,5 TL

Cam: 28 TL

L: 27,5 TL

Mont C: 27,5 TL

Ensonhaber