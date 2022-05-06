Sigaradan sonra bir zam da alkole geldi!

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından bir bira grubuna zam geldiğini duyurdu. Aybaş, "Bugün itibariyle Efes grubuna bağlı ithal biralara zam geldi" diyerek listeyi paylaştı.

Aybaş, daha önce mayıs ayında rakı, votka ve viskilere yüzde 15-20, şaraplara yüzde 35-40 oranında zam yapılacağını açıklamıştı.

Ocak ve mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından dün sigara fiyatlarına zam geldi. Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL. En pahalı sigara ise 40 TL oldu. Aybaş, geçen günlerde çoğu ithal olan bira çeşitlerine zam geldiğini duyurmuştu.

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