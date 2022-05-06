Sigaradan sonra bir zam da alkole geldi!
Alkol ve sigara fiyatlarına gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından bir bira grubuna daha zam geldiğini açıkladı. İşte zam listesi...
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından bir bira grubuna zam geldiğini duyurdu. Aybaş, "Bugün itibariyle Efes grubuna bağlı ithal biralara zam geldi" diyerek listeyi paylaştı.
Aybaş, daha önce mayıs ayında rakı, votka ve viskilere yüzde 15-20, şaraplara yüzde 35-40 oranında zam yapılacağını açıklamıştı.
Ocak ve mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından dün sigara fiyatlarına zam geldi. Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL. En pahalı sigara ise 40 TL oldu. Aybaş, geçen günlerde çoğu ithal olan bira çeşitlerine zam geldiğini duyurmuştu.
karar
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|37
|84
|2. 1461 Trabzon FK
|37
|73
|3. Bodrumspor
|37
|72
|4. Sivas Belediyespor
|37
|66
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|37
|63
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|37
|63
|7. Afjet Afyonspor
|37
|62
|8. Çorum FK
|37
|62
|9. Ankaraspor
|37
|54
|10. Somaspor
|37
|52
|11. İnegölspor
|37
|50
|12. Etimesgut Belediyespor
|37
|47
|13. Serik Belediyespor
|37
|42
|14. Diyarbekirspor
|37
|41
|15. Sarıyer
|37
|40
|16. Adıyaman FK
|37
|38
|17. Ergene Velimeşespor
|37
|35
|18. Turgutluspor
|37
|34
|19. Niğde Anadolu FK
|37
|29
|20. Kahramanmaraşspor
|37
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|35
|77
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Beşiktaş
|35
|54
|7. Karagümrük
|35
|53
|8. Adana Demirspor
|35
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Hatayspor
|35
|49
|11. Sivasspor
|35
|48
|12. Kasımpaşa
|35
|47
|13. Galatasaray
|35
|47
|14. Kayserispor
|35
|43
|15. Giresunspor
|35
|43
|16. Gaziantep FK
|35
|42
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|35
|33
|19. Göztepe
|35
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|35
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Erzurumspor
|33
|57
|4. İstanbulspor
|33
|57
|5. Bandırmaspor
|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|34
|66
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|34
|61
|6. M. United
|36
|58
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|33
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|35
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21