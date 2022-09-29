Sigaradan sonra bir zam da alkole geldi!

70'lik Yeni Rakı fiyatı yüzde 7'lik artışla 335 liradan 359 liraya çıktı. Son gelen zamla 35'lik Yeni Rakı fiyatı 176.65 TL'den 190 TL'ye, 50'lik Yeni Rakı fiyatı 251 TL'den 270 TL'ye çıktı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir grupta yer alan alkollü içeceklere zam geldiğini duyurarak zamlı listeleri paylaştı.

Aybaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Zam geldi yine. Mey zammı listesi geldi. PDF olduğu için net değil. Ülkemize hayırlı olsun bu zamlar normal zam değil, yaşam tarzına müdahale zammıdır" ifadelerini kullandı.

Halktv