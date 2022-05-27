Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı artırıldı
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı artırıldı.
Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi.
Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Sigarada yüzde 10, alkollü içeceklerde yüzde 25 arttı
Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu.
1 litre rakının vergisi 120,5 lira arttı
Öte yandan bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 120,5 TL artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu.
Bir paket sigaranın ÖTV'si 1.69 TL zamlandı
Sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu. 1 paket sigaradan alınan ÖTV 1.69 TL arttı.
Temmuz-Aralık için ÜFE güncellenmesi beklenmiyor
Temmuz-Aralık 2022 döneminde sigara ve alkollü içeceklere yapılması muhtemel yüzde 60'a yakın ÜFE güncellemesi olmayacak.
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