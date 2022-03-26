Sigara ve alkole büyük zam geliyor!
Ramazan öncesi alkol ve sigaraya büyük zam geliyor. Sigaraya ise geçtiğimiz ay yapılan 2 liralık zammın ardından 28 Mart Pazartesi günü yeni bir zam daha geleceği açıklandı.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya yapılan son 2 liralık zammın ardından içki ile birlikte yeniden sigaraya bir zammın daha geleceğini söyledi. Kişisel Twitter hesabından "Alkol ve sigara zamlarına hazır mıyız" diye soran Özgür Aybaş, zamları şöyle duyurdu:
Sigaraya Pazartesi günü zam gelecek
"Sigara ve alkol dağıtıcıları zamlara hazır olmamız için haber verdi. Pazartesi yüksek ihtimal ile sigaraya zam gelecek."
Alkole zammın Ramazan'da 2 Nisan'da gelmesini bekliyoruz
"Alkole de yüzde 10-15’lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan Ayı’nın girişinde, Nisan ayının 2’si gibi gelmesini bekliyoruz..."
İnsan iradesini yok eden ‘büyük felaket’ olarak kabul edilen alkol tüketiminin azalmış olması “Alkol tüketiminin azalması, başta kadına şiddet, aile faciaları ve ölümlü trafik kazaları azalacak. Alkole daha ağır vergiler gelsin.” şeklinde yorumlandı.
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