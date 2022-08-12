Sigara ve alkol fiyatlarına zam geliyor!
Art arda zamlara şimdi de sigara zammı eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sigara ve alkollü ürünlere yeni zam beklediğini açıkladı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yıl başından bu yana toplam 10 TL tutarında zamlanan sigara fiyatlarına ağustos ayında yaşanan maliyet artışları nedeniyle 2 TL dolayında zam yapılacağı söyledi.
Son olarak temmuz ayı başında ÖTV zammı uygulanan ve 2 TL tutarında sigara fiyatlarına bir zam daha geliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yıl başından bu yana toplam 10 TL tutarında zamlanan sigara fiyatlarına ağustos ayında yaşanan maliyet artışları nedeniyle 2 TL dolayında zam yapılacağı söyledi.
Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Dündar, "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz " dedi. Sözlerinin devamında alkollü ürünlere de zam beklediklerini belirten Dündar, "Yüzde 10-15 civarında bir zam gelebilir" şeklinde konuştu.
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