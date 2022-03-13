Sigara fiyatlarına zam geldi
Philip Morris grubu, paket başına 2 lira zam kararı aldı. Böylelikle en ucuz sigara 23,50 TL'den satışa sunuluyor.
Son günlerde birçok ürün yüksek fiyatla satılmaya başlanırken, bir zam haberi de sigara üzerinden geldi.
Philip Morris grubu 13 Mart itibarıyla geçerli olmak üzere 2 liralık fiyat artışına gittiğini duyurdu.
EN UCUZ SİGARA 23,5 LİRA OLDU
Güncel fiyatlara göre en ucuz sigara 23 lira 50 kuruştan, en pahalı sigara da 27 liradan satışa çıkarıldı.
PHILIP GRUBU
- Marl RO: 25.00 TL
- Marl ED: 25.00 TL
- Marl To: 25.00 TL
- Marl: 27.00 TL
- Parl: 27.50 TL
- Parl MID: 26.50 TL
- Mur: 25.00 TL
- Mur Bl: 24.00 TL
- Chst: 23.50 TL
- Lrk: 24.00
- LM: 23,50
(Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır)
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