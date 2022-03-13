Sigara fiyatlarına zam geldi

Son günlerde birçok ürün yüksek fiyatla satılmaya başlanırken, bir zam haberi de sigara üzerinden geldi.

Philip Morris grubu 13 Mart itibarıyla geçerli olmak üzere 2 liralık fiyat artışına gittiğini duyurdu.

EN UCUZ SİGARA 23,5 LİRA OLDU

Güncel fiyatlara göre en ucuz sigara 23 lira 50 kuruştan, en pahalı sigara da 27 liradan satışa çıkarıldı.

PHILIP GRUBU

Marl RO: 25.00 TL

Marl ED: 25.00 TL

Marl To: 25.00 TL

Marl: 27.00 TL

Parl: 27.50 TL

Parl MID: 26.50 TL

Mur: 25.00 TL

Mur Bl: 24.00 TL

Chst: 23.50 TL

Lrk: 24.00

LM: 23,50

(Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır)