Sıfır ve ikinci el araba fiyatları değişti araba almak isteyenlere kötü haber

Pandemi ile başlayan çip krizinin ardından Ukrayna-Rusya savaşının etkileriyle baş etmeye çalışan otomotiv sektörünü daha da zor günler bekliyor. Küresel otomotiv üretimindeki tedarik krizi büyürken sektör temsilcileri sıfır ve ikinci el araba almak isteyen vatandaşlar için kötü bir haber verdi. Küresel araç üretiminde 5 milyon adetlik kayıp beklenirken, Türkiye’de de markalar satış hedeflerini düşürmeye başladı.

Dünya Gazetesi’nden Aysel Yücele konuşan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce, savaş nedeniyle 2022’ye bakışla ilgili bütün denklemin değiştiğini ifade ederek, “2022’nin başında pandeminin biteceğini, çip krizinden kaynaklı arz sorunun her çeyrekte biraz daha azalarak yılsonunda tamamen çözüleceğini öngörüyorduk.

2022’de pazarda belirleyici unsurun kur olacağını düşünüyorduk. Ancak, Rusya-Ukrayna savaşı yeni bir parametre olarak denkleme girdi. Savaşın birçok hammaddede tedarik krizi yaratması ve ekonomik büyümeyi aşağı çekiyor olması gibi nedenlerle 2022 zor geçecek” dedi.

"Giderek talebin zorlandığı bir iç pazar yaşayacağız"

“Yılsonunda iç pazar satışlarında geçen yılı yakalarsak çok büyük başarı olacak” diyen Hayri Erce, giderek talebin zorlandığı bir iç pazar yaşanacağına dikkat çekti. Erce, “Arz sıkıntısı giderek kendini daha fazla hissettiriyor. Talep tarafı ise hala canlı. Çünkü kurda yukarı yönlü riskler olduğu için insanlar bir şekilde parasını korumak istiyor.

Otomobil bir yatırım aracı olarak görülüyor. Diğer yandan filo satışlarında da hareketlilik sürüyor. Ancak savaş uzarsa hem iç pazar hem ihracatı olumsuz etkileyecek. Giderek talebin zorlandığı bir iç pazar yaşayacağız. Çünkü geçen yıl talep canlıydı, arz problemi vardı. Şimdi bu arz problemi devam edecek, talepte kırılmalar göreceğiz" diye konuştu.

Araç bulmak daha da zorlaşabilir

Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan da pazarda iç pazarda arz sorununun giderek büyüdüğüne dikkat çekerek, “Satışlarda bulunabilirlik yine çok öne çıkmaya başladı. Alternatif çözümler yaratılmaya çalışılıyor ama genel olarak çip ve kablo tedarikindeki sıkıntıların artacağı yanı sıra hammadde fiyatlarındaki rekor fiyat artışlarının da sektörü zorlayacağı bir yıl olacak” dedi.

Otomobil fiyatları 1 ayda yüzde 5 arttı

Rusya-Ukrayna savaşı paladyum, nikel, çelik gibi bazı hammaddelerde rekor fiyat artışlarına neden olmuştu. Yine lojistik maliyetleri de arttı. Otomotiv üreticileri artan üretim maliyetlerini fiyatlara yansıtmaya başladı. Bayilerden alınan bilgiye göre, Tofaş ve Renault mart ayında zam yapan markalar arasında. Otomotiv veri analiz şirketi Cardata’nın verilerine göre de 25 Şubat- 25 Mart arasında A, B ve C segmenti otomobillerde fiyatlar ortalama yüzde 5 arttı. Sektör temsilcileri, otomobil fiyatlarındaki artışın kademeli olarak devam edeceğini belirtiyor.

İkinci el araç fiyatları 3 ayda yüzde 8 sekiz yükseldi

Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, ikinci el pazarındaki fiyat artışı ve arz sorununa dikkat çekerek, piyasadaki son gelişmeleri özetledi:

"İkinci elde talep ocak ve şubat ayına göre arttı. Tüketicilerin daha düşük yakıt tüketimi olan araçlara yöneldiği bir dönemdeyiz. Özellikle ikinci el hibrit araç talebinde artış var. Sıfır araç bulunurluğu halen çok düşük seviyede.

Savaşı nedeniyle ortaya çıkan tedarik sorunlarının artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Yeni araç fiyatları düzenli olarak artmaya devam ediyor. Bu sebeple ikinci el araçların fiyatlarında da doğru orantılı artışlar gerçekleşiyor.

Ocak-Mart döneminde ortalama yüzde 8 artış olduğunu söyleyebiliriz. Nisan ayı ile birlikte pazarın daha da hareketlenmesi bekleniyor. Ancak sıfır araç satışlarının düşük olması nedeniyle ikinci el araçlarında arzında azalma yaşanıyor."

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