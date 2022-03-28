Sıfır otomobilde fiyatlar güncellendi! İşte Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller

Türkiye'de satılan en ucuz otomobil modellerini siz değerli okuyucularımız için listeledik. Mart ayında 50 bin TL'ye varan zamlarla birlikte fiyat listeleri güncellendi. İşte marka marka güncel fiyatlı en ucuz otomobiller...

Citroen C3 1.2 Puretech Manuel 335.000 TL

Dacia Sandero Stepway 1.0 Turbo 368.000 TL

Fiat Egea 1.4 Fire Easy 265.900 TL

Honda City 1.5L VTEC Otomatik 382.200 TL

Hyundai i10 1.2 MPI Manuel 285.000 TL

Kia Picanto 1.0L Manuel 299.900 TL

Mitsubishi Space Star Otomatik 303.250 TL

Nissan Micra 1.0 Manuel 388.800 TL

Opel Corsa 1.2 Manuel 379.900 TL

Peugeot 208 1.2 Manuel 362.500 TL

Renault Clio 1.0 Sce Manuel 311.000 TL

Seat Ibiza 1.0 Evo Manuel 320.000 TL

Skoda Fabia 1.0 Manuel 379.900 TL

Toyota Corolla 1.5 Manuel 381.900 TL

Volkswagen Polo 1.0 Manuel 371.300 TL

HABER7