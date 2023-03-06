SGK Van İl Müdürlüğünde EYT yoğunluğu başladı

EYT'yle ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrasında vatandaşlar SGK binalarına gelmeye başladı.

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren SGK Van İl Müdürlüğünde yoğunluğa neden oldu. Emeklilik süreçlerine ilişkin işlemlerini tamamlamak ve "emekli olabilir" belgesi almak için sıraya giren vatandaşlar, bina içerisinde zaman zaman kuyruklar oluşturdu.

Uzun zamandan beri emekliliği beklediklerini ifade eden vatandaşlar, EYT’nin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin kendilerini sevindirdiğini belirttiler. Mehmet Emin Deniz, emeklilik hakkının olup olmadığını öğrenmek için SGK Van İl Müdürlüğüne başvurduğunu belirterek, “Ben çalışan biriyim. Bilgi almak için gelmiştim.

Bana emekli hakkını kazandığıma dair bir belge verdiler. Cenab-ı Allah nasip ederse emekli olacağım. Buradan tüm işverenlerime teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler. Bundan sonra emekliliğin keyfini çıkaracağım” dedi.

Maaz Çakar isimli vatandaş ise emekli olacağı için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, “Yıllardan beri bekliyorduk. EYT çoktandır gündemdeydi ama hükümetimizin verdiği gayretler neticesinde doğrulandı ve yerine oturdu. Allah devletimizden razı olsun. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.İHA