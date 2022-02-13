SGK son dakika duyurdu! Yeni proje 7 ilde başlıyor! 3 bin 984 lira…

SGK çok önemli bir projenin duyurusunu yaptı. Kadın işverenleri desteklemek, onları rekabete karşı daha dayanıklı hale getirmek, girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, kadınlara yeni iş olanakları yaratmak ve kayıtlı kadın istihdamını artırmak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından Avrupa Birliği destekli “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” kısa adıyla “Women-Up” Projesi hayata geçiriliyor.

Daha önce “Anneler İşe, Çocuklar Kreşe” ve "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi” projelerini hayata geçiren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından başlatılan projelere bir yenisi daha eklendi. Kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanlarının kayıt dışı istihdamının önüne geçmek için “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” başlıyor.

KADIN İŞVERENE 320 AVRO HİBE

Proje kapsamında kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için işçinin işverene maliyetinin %65’ini geçmemek üzere maksimum 320 Avro hibe verilecek. Söz konusu tutar 2022 yılı için 3.984,44 TL olup; proje belirlenen kriterlere göre 7 ilimizde uygulanacak.

PROJEDEN 4000 KADIN İŞVEREN VE 4000 KADIN İŞÇİ FAYDALANACAK

İstanbul’da 1000, Ankara’da 900, Aydın’da 400, Denizli’de 400, Samsun’da 500, Şanlıurfa’da 400 ve Kahramanmaraş’da 400 olmak üzere toplamda 4000 kadın işveren ve bununla beraber bu işletmelerin işe aldığı 4.000 kadın işçi projeden fayda sağlayacak.

Bu projeye 5 Mart 2012 tarihinden sonra kurulan kadın işverenlerin açtığı genç işletmelerden en fazla 9 işçi kapasitesi olan ve yanına ilave işçi olarak kadın sigortalı alan işverenler başvurabilir.

Projenin; 20 ayı mali destek ödemeleri olmak üzere, 32 ay süreyle uygulanarak 2024 Ocak ayı itibariyle tamamlanması öngörülüyor.

PROJEYE BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL BAŞLAYACAK?

“Women-Up” Projesi Hazırlık, Tanıtım, Başvuru ve Kayıt, Ödemelerin Yapılması ve İzleme ve Destekleyici Faaliyetler olmak üzere 5 aşamadan oluşuyor.

SGK tarafından hazırlanan proje için 16 Şubat 2022 tarihinde düzenlenecek açılış konferansının ardından Şubat ayı sonu veya Mart ayı başı gibi hibe başvurularının alınması planlanıyor. İşverenler tarafından hibe başvuruları e-devlet üzerinden alınacak olup, istenen kriterleri sağlayan işverenler kesin kayıt için proje kapsamında açılan ofislere yönlendirilecek.

Ayrıca proje kapsamında;

İşverenlerin birbirleri ile iletişimlerini sağlayacak ve yeni ortaklık zemini hazırlayacak network toplantıları,

Küçük işletmelere yönelik sorunların belirlenmesi, kadın istihdamının mevcut durumu ve kayıtlı kadın istihdamının artırılmasına yönelik önerilerin geliştirilmesi amacı ile Akademik Danışma Kurulu toplantıları,

Yararlanıcıların yoğun olarak çalıştıkları sektörlerde düzenlenen fuarlara katılma imkanının sağlanması,

Avrupa’da kadın girişimciliğinin iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi ve ihracat fırsatının sağlanması için yurtdışı ziyaretleri, yapılması

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