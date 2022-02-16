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SGK harekete geçti! 3 bin 984 lira verilecek... Başvurular e-devletten yapılacak!

Son dakika: SGK kadın istihdamı için harekete geçti. Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" (Women-Up) kapsamında, 4 bin kadın işverene hibe desteği verilecek. Proje kapsamında kadın işverenlere 3 bin 984 lira hibe verilecek. İşte proje ile ilgili tüm detaylar...

EKONOMİ 16.02.2022, 15:54
SGK harekete geçti! 3 bin 984 lira verilecek... Başvurular e-devletten yapılacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanların kayıt dışı istihdamının önüne geçmek için Avrupa Birliği (AB) destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" hayata geçiriliyor.

KADIN İŞVERENE 320 AVRO HİBE
Proje kapsamında, kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için işçinin işverene maliyetinin yüzde 65'ini geçmemek üzere maksimum 320 avro hibe verilecek. Söz konusu tutar 2022 için 3 bin 984 lira 44 kuruş olacak. Proje, belirlenen kriterlere göre 7 ilde uygulanacak.

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, kadın girişimciliği ve kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesini hedefleyen projenin tanıtım toplantısı bir otelde düzenlendi.

Toplantıda konuşan SGK Başkan Yardımcısı Lütfi Aydin, kadınların ailenin temel direği olduğu belirterek, "Toplumsal yaşamın her kademesinde, her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakarlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla ülkemizin her açıdan kalkınmasında büyük pay sahibi olmuşlardır." dedi.

Son yıllarda Türkiye'de kadın istihdamının büyük artış yakaladığını anlatan Aydin, bu artışı dünya standartlarının üstüne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Aydin, SGK'nin kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları ile risk odaklı ve veri paylaşımına dayalı çapraz denetimler yaptığını ifade ederek, "Kayıtlı işçi çalıştıran işverenlere yönelik prim teşviklerinin yanı sıra kurum olarak biz de kayıtlı istihdamı artırmaya yönelik projelerle bu mücadeleye destek veriyoruz." diye konuştu.

"KADINLARIMIZIN İŞ GÜCÜNE DAHİL OLMALARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"
Kayıt dışı istihdamın iş gücü piyasasını olumsuz etkilediğini ve ülke gelişimini yavaşlattığını vurgulayan Aydin, "Bu kapsamda ülkemizin kalkınması ve sahip olduğu iş gücü potansiyelini büyüme sürecine tam olarak yansıtabilmesi için kadınlarımızın iş gücüne dahil olmaları büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Aydin, kadınların nitelikli işlerde istihdam edilmesinin önemli olduğunu, bunun için özellikle SGK reformu ve sonraki süreçte çok sayıda reformun hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Kadın istihdamının artırılması için prim teşvikleri uygulanmakta, Avrupa Birliği ile birlikte finanse edilen veya kurumsal kaynaklardan karşılanan projeler yürütülmektedir." şeklinde konuştu.

Projenin, kadınlara ait yeni kurulmuş ve küçük ölçekli işletmelerin büyümesini hedeflediğini aktaran Aydin, "Kadın girişimcilere yönelik iletişim toplantıları, yurt içi ve dışı fuar ziyaretleri organize edilerek, kadın istihdamı konusunda saha araştırmaları yapılarak, kadın girişimcilere doğrudan danışmanlık hizmeti de verilecektir." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ise AB'nin katılım öncesi mali yardım aracının temel konularından birinin kadın olduğuna işaret ederek, "Bizim açımızdan bakıldığı zaman, kadının istihdamı, kadın girişimciliği, kadına karşı şiddetle mücadele, kadın-erkek eşitliği gibi konulardaki projeler bizim için her zaman birincil önemde." dedi.

Özcan, AB Başkanlığında çalışan personelin yüzde 53'ünün, yönetici pozisyonunda çalışanların ise yüzde 61'inin kadın olduğunu belirterek, "Kadınların içinde olduğu istihdam ve girişimcilik alanları her zaman diğer alanlarla kıyasladığınız zaman daha renkli, daha canlı ve daha güçlü bir platform sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı ve Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo da projenin, kadının toplum içindeki konumunun güçlenmesini sağlayarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya hizmet edeceğini kaydetti.

Hidalgo, projenin danışmanlık hizmeti gibi farklı aktivitelerle destekleneceğini ve küçük işletmelerdeki kayıt dışı istihdamı azaltmayı da amaçladığını söyledi.

"KADIN İSTİHDAMIMIZ 9,5 MİLYONA ULAŞMIŞTIR"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, kadınlara yönelik projeler için önemli miktarda fon kullandıklarını dile getirerek, "Bakanlık olarak kadınlarımızın iş gücüne katılımı ve istihdamına ilişkin hedeflerin ana politikalarını 'ulusal istihdam stratejisi' çerçevesinde yürütüyoruz. Bakanlığımızın sunduğu teşvik ve destekler sayesinde bugün kadın istihdamımız 9,5 milyona ulaşmıştır." diye konuştu.

Erkan, proje sayesinde hem kayıtlı kadın istihdamının ve kadın girişimciliğinin artmasının hem de kadın işverenlere ait işletmelerin süreklilik kazanmasının beklendiğini söyledi.

"Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nden İstanbul'da 1000, Ankara'da 900, Samsun'da 500, Aydın, Denizli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 400 olmak üzere toplamda 4000 kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4000 kadın işçi faydalanacak.,

PROJEYE BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
"Women-Up" Projesi, hazırlık, tanıtım, başvuru ve kayıt, ödemelerin yapılması ve izleme ve destekleyici faaliyetler olmak üzere 5 aşamadan oluşuyor.

SGK tarafından hazırlanan proje için 16 Şubat 2022'de düzenlenecek açılış konferansının ardından şubat sonu veya mart başı gibi hibe başvurularının alınması planlanıyor. İşverenler tarafından hibe başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. İstenen kriterleri sağlayan işverenler, kesin kayıt için proje kapsamında açılan ofislere yönlendirilecek.

mynet

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