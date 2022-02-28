SGK emekli maaşına 2500 TL ek destek verilecek!

Akbank doğrultusundan en düşük emekli maaşı amacıyla sağlanan 1.750 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatının yanı sıra maksimum 2.500 TL nakit desteği verilmektedir. Emekli maaşını Akbank'a taşımayı taahhüt eden bütün kişilerin bu fırsattan yararlanmaları sağlanacak.

Aralık ayı süresince müracaat işlemlerinin devam ettiği kampanya kapsamında ilaveten kişilerin bankanın emeklilere özel sağladığı bankacılık hizmetlerinden de avantajlı şekilde yararlanmaları hedeflenmektedir.

Aylık olarak emeklilerin aldıkları maaş civarlarına göre değişik miktarda promosyon ödemeleri uygulanacağı amacıyla hesaplamaların buna göre yapılması olabildiğince önemlidir. Emekli maaşına göre en yüksek promosyon oranları ise Akbank SGK Emekli Maaş Ödemeleri kapsamında şu şekildedir:

0 – 1.499 TL Aralığında | 1750 TL

1.500 – 2.499 TL Aralığında | 2.100 TL

2.500 TL ve Üzeri | 2.500 TL

Emekli maaşına en yüksek promosyon veren bankalar

Emekli maaşlarına yüksek oranda nakit promosyon desteği alabilmek isteyen vatandaşlar amacıyla çoğu banka doğrultusundan yüksek oranlı kampanyalar sunulmaya devam ediyor. Türkiye'de bankacılık bölümünde etkinlik gösteren çoğu kurum 2 bin TL ve 2 bin 500 TL arasında oranlarla emekliye destek olma hedeflerini sürdürmeye devam ediyor.

Emekli maaşını 3 yıllığına en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalara taşımayı taahhüt eden vatandaşlar yüksek oranlardan yararlanabilecek.

Emekli Maaşı

Buna göre en yüksek emekli promosyonları şu şekildedir:

Akbank: 2.500 TL

Yapı Kredi Bankası: 2.000 TL

İş Bankası: 2.000 TL

Garanti BBVA: 2.000 TL + 250 TL

TEB: 1.800 TL

ING Bank: 1.750 TL

Başvuru tarihlerini kaçırmayın!

Yeni emekli olacak vatandaşlardan durumu hazırda emekli olan ve maaşını diğer bankalardan alan vatandaşların, emekli maaşını promosyon veren bankalardan almayı taahhüt etmeleri durumunda söz hususu ödemelerinden yararlanması sağlanmaktadır. Akbank başta olmak üzere çoğu banka doğrultusundan yüksek oranlar ve cazip bankacılık fırsatları ile sağlanan kredi avantajlarından bütün SGK emeklilerinin yararlanması mümkündür.

Emekli promosyonu sorgulama

Emekli promosyonu sorgulama ve müracaat işlemleri bankaların mobil ya da internet şubeleri üzerinden ya da e – Devlet vasıtasıyla yapılabilmektedir. Promosyon ödemelerinin bütün avantajlarından yararlanmak amacıyla tespit edilen tarihler arasında müracaat işlemlerinin yapılması gerekecektir. Maaş taşıma şartının dışında diğer rastgele bir ek şart aranmadan bütün vatandaşlar bu haktan yararlanabilir.

Haber365