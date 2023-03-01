SGK'dan EYT başvurusu açıklaması: "Yasal olarak mümkün değil"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), EYT başvurularıyla ilgili, "Yürürlüğe girdikten sonra kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır" açıklamasını yaptı.

EKONOMİ 01.03.2023, 15:16 01.03.2023, 15:45
SGK'dan EYT başvurusu açıklaması: "Yasal olarak mümkün değil"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) EYT kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmadığını ve yasa resmileşmeden aylık bağlama işleminin mümkün olmadığını belirtti.

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SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"8.9.1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

Söz konusu kanun henüz Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır.

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Konuya ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir. Tüm süreçler tamamlanıp Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır."

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Haber7

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